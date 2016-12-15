استئناف وقف اطلاق النار شرقي حلب توطئة لإجلاء المدنيين

انطقلت، صباح الخميس، الدفعة الأولى من المصابين في الأحياء المحاصرة بحلب، فيما يتجمع المدنيون في ساحات الأحياء استعداداً للتوجه إلى نقطة انطلاق الحافلات لمغادرة المدينة بمرافقة الصليب الأحمر، بحسب وكالة « سمارت » المعارضة.



وقالت الوكالة إن دفعة المصابين والجرحى والبالغ عددهم نحو 500 شخص، غادرت حي السكري متجهة إلى حاجز قوات النظام في حي العامرية، في طريقها عبره إلى منطقة الراشدين، ليبدأ بعد ذلك إجلاء المدنيين والمقاتلين تباعاً.



وقال مسؤول التفاوض الفاروق أبو بكر إن الصليب الأحمر سيشرف على عملية الاجلاء.



من جانبه أوضح مدير المكتب الإعلامي في « الفوج الأول »، محمد الشيخ، خلال حديث لـ« سمارت »، أن تجمع المدنيين سيكون في ساحة حي السكري لينطلقوا منها إلى حي العامرية وبعده لمنطقة الراشدين وصولاً إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل العسكرية في الريف الغربي.



وأضاف الشيخ أن إجلاء مقاتلي الفصائل سيكون بعد الانتهاء من إجلاء المدنيين والجرحى بشكل كامل.



وقال مصدر عسكري: « تم التوصل إلى اتفاق من أجل إخراج المسلحين وتتم التحضيرات لإخراجهم الآن »، من غير أن يذكر أي اتفاق بشأن الجرحى والمدنيين الذين كان من المتوقع وفق ما ذكرت فصائل معارضة مساء الأربعاء إجلاؤهم فجرا من أحياء حلب الشرقية.



وأكدت مصادر متطابقة بدء التحركات لإجلاء المدنيين والمسلحين والمصابين من أحياء حلب الشرقية إلى أحياء حلب الغربية، في حين قالت شبكة « مراسل سوري » إن أول دفعة من المصابين ستخرج خلال ساعات.



وقال ناشطون إن هناك إطلاق نار وقع أثناء عملية الإجلاء، فيما قالوا إن المعارضة انتظرت مرافقة المصابين لبدء إجلائهم.