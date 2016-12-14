نقابة العاملين في جامعة بيرزيت تقرر الاضراب

قال الناطق باسم نقابة العاملين في جامعة بيرزيت سالم ذوابة ، ان النقابة قررت الاضراب يوم السبت القادم ليوم واحد ، كرسالة تحذير لادارة الجامعة ومجلس الامناء، بسبب مماطلتمها باقرار الانضمام الى صندوق التقاعد.

واضاف ذوابة، ان النقابة دخلت في حوار مع ادارة الجامعة قبل أربعة أشهر وتم الاتفاق على عدة بنود ، أهمها: الانضمام لصندوق التقاعد، ودفع غلاء المعيشة الذي تم الاتفاق مع الادارة على دفعه عن عام 2014 وعام 2015 ولكن الجامعة لم تلتزم بذلك ، والحفاظ على الحريات العامة في الجامعة.

واشار ذوابة، ان الاضراب سيشمل كافة النشاطات والمحاضرات الاكاديمية.