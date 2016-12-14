تردي الوضع الصحي لعدد من الأسرى في سجني نفحة والنقب

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين فادي عبيدات، اليوم الأربعاء، بتردي الوضع الصحي لعدد من الأسرى القابعين في سجني نفحة والنقب، بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.

وقال المحامي عبيدات إن الأسير ربيع عطا جبارين (33 عاماً) من بيت لحم والقابع في سجن النقب والمعتقل إدارياً منذ منتصف العام 2015، يعاني من وضع صعب بسبب إصابته بتشمع في الكبد، ومن وجود حصى بالكلية اليمنى ومن نمو كيس دهني عليها، ولا يتلقى أي علاج أو أدوية لذلك.

وأضاف أن الأسير شادي صالح عودة (34 عاماً) من قلقيلية، المحكوم بالسجن 23 عاماً ويقبع في سجن النقب، يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وعدم انتظام في دقات القلب ومن السكري، وأنه لا يتلقى أي علاج يذكر ولا تجرى له الفحوصات اللازمة.

كما أوضح عبيدات أن الأسير فايز عطار (65 عاماً) من قطاع غزة والقابع في سجن نفحة الصحراوي، يعاني من آلام حادة في القدمين واليدين وأوجاع في الظهر ولا يقوى على الحركة، كما يعاني من قرحة بالمعدة وتساقط الأسنان، وهو محروم من زيارات عائلية منذ اعتقاله مطلع العام الجاري.

وأضاف أن الأسير إبراهيم القواسمة (25 عاماً) من بيت لحم، الموقوف منذ اعتقاله نهاية العام الماضي، يعاني من ضعف في النظر بالعين اليسرى، ووجود ماء في الركبة، ولا يتلقى سوى المسكنات.