4 أشخاص يسرقون سيارة تحمل 70 كيلوغراماً من الذهب

قالت الشرطة ووسائل إعلام محلية، الاثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2016، إن أربعة أشخاص مسلحين بأسلحة نارية سرقوا 70 كيلوغراماً من الذهب من شاحنة كانت تسير على طريق سريع في مدينة ليون جنوب فرنسا صباح اليوم.

وكان الذهب معبّأً على هيئة مسحوق في عدة أكياس وتقدر قيمته بنحو 2.5 مليون يورو.

وقامت الشرطة المحلية بفحص سيارات محترقة استخدمها اللصوص لإجبار الشاحنة على التوقف لسرقتها وأضرموا بها النيران قبيل فرارهم.

وقال قائد فرقة الشرطة أولير ريجال للصحفيين: « كل ما لدينا هو سيارات محترقة وحريق بدأ يمتد إلى الشاحنة القريبة. احترقت جميع السيارات إما لإخفاء الأدلة أو لخلق تكدّس مروري ومنع أي شخص من مطاردتهم ».

ولم يُصب الموظفان اللذان كانا في السيارة بأذى رغم أنهما حُوصرا داخل الشاحنة التي بدأت ترتفع درجة الحرارة بها بسبب السيارات المحترقة بجوارها.

وما زالت الشرطة تبحث عن اللصوص الأربعة.