بعد وصول اف 35 لــ « اسرائيل » ترامب يلمح إلى أنه ضد تبديد الاموال

في يوم استلام سلاح الجو الاسرائيلي طائرتي شبح من نوع اف 35 خرج الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب ضد الشركة المصنعة لتلك الفئة من الطائرات، وهي شركة لوكهد مارتين بسبب التكلفة الباهضة لصناعة طائرات الشبح.

وتأتي تصريحات ترامب في اطار سياسته لمواجهة ما يسميه ( مواجهة تضيع الاموال ).

و قال ترامب: « الامر خرج عن السيطرة، و إن تصنيع برنامج طائرات شبح اف 35 وتكلفتها الباهضة خرجت عن السيطرة، فيمكن ان يتم ادخار مليارات الدولارات بعد ان اتولى الحكم في 20 يناير ».

وفي اعقاب تصريحات ترامب هبطت اسهم شركة لوكهاد مارتن بنسية 2,8% في بروصة وول ستريت.

وسوف تصل طائرات اف 35 لمطار نتيفيم في النقب الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين بعد ان تأخرت في ايطاليا بسبب كثافة الضباب.