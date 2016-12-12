نتنياهو: أحمل 5 طرق سأقدمها للرئيس ترامب لإلغاء الاتفاق النووي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: سأطلب من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال أول لقاء يجمعه به بعد توليه رسميا مهام منصبه إلغاء الاتفاق النووي الموقع بين إيران مجموعة الدولة 5+1.

وأوضح نتنياهو، خلال مقابلة صحفية أجرها مع شبكة CBS صباح اليوم « الاثنين » أنه سيدل الرئيس الأمريكي على 5 طرق وأساليب لإلغاء الاتفاق النووي.

وأضاف: « هناك طريق بل هناك عدة طرق للإلغاء الاتفاق واعتقد أننا نمتلك الكثير من الخيارات بل أكثر مما يعتقده الناس وأنا أحمل على الأقل خمسة أفكار تتعلق بكيفية إلغاء الاتفاق سأتحدث بها مع الرئيس ترامب حين التقية ».

وردا على سؤال للصحفية حول الموضوع الفلسطيني قال نتنياهو: « أنا مستعد لإجراء مفاوضات معهم في كل لحظة ووقت وأنا لم أغير موقفي من فكرة حل الدولتين ولازلت ادعم فكرة إقامة دولتين قوميتين تعيشان بسلام جنبا إلى جنب مع ترتيبات أمنية مناسبة ».

وتابع قوله: أنا أركز على دولتين لشعبين وأريد من الرئيس ترامب حين يتولى مهامه أن يساعدني في ذلك وأريد أن أرى الدول العربية وهي تساعدني في تحقيق ذلك انه واقع جديد وفرصة جديدة".