التعليم بغزة تفتتح مسابقتها المركزية في حفظ القرآن والحديث

افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي بمقرها بغزة مسابقتها المركزية في حفظ القرآن الكريم “مزامير داوود” وحفظ الحديث الشريف “الحافظ الصغير” بمشاركة 112 طالباً وطالبة كانوا قد فازوا بمدارسهم على مستوى قطاع غزة.

ويتنافس على حفظ القرآن الكريم 70 طالباً وطالبة حيث سيخوضون المسابقة على 5 مراحل فالمرحلة الأولى حفظ 5 أجزاء للطلبة من الصف الأول حتى السادس، والمرحلة الثانية حفظ 10 أجزاء للصفوف من السابع حتى العاشر، والمرحلة الثالثة حفظ 20 جزء للصفين الحادي عشر والثاني عشر، والمرحلة الرابعة التنافس على قراءة سورة الإسراء برواية ورش عن نافع للحادي عشر والثاني عشر، أما المرحلة الخامسة فهي حفظ القرآن الكريم كاملاً لجميع المراحل.

وفي مسابقة الحديث الشريف يتنافس للفوز 42 طالباً وطالبة حيث يتسابقون على حفظ أحاديث من كتاب المنتخب في رياض الصالحين على 3 مراحل ، فالمرحلة الأولى حفظ 30 حديث والثانية 50 حديث والثالثة 70 حديث.

وحضر الافتتاح أ. محمد أبو عسكر وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية، وأ.هاني الهور مدير الدائرة الثقافية، وأ.هدى جاد الله رئيس قسم النشاط الثقافي، و.أ محمود خاص مدير عام جمعية دار القران الكريم والسنة النبوية، وأ.هيفاء رضوان مدير فرع الطالبات بدار القران الكريم والسنة النبوية.

يذكر أن المسابقة تشرف عليها الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بوزارة التعليم وهي برعاية كريمة من جمعية دار القرآن الكريم والسنة النبوية حيث من المقرر أن يتم تقديم جوائز مالية لجميع الطلبة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مرحلة.