56 من أهالي الاسرى يتوجهون لزيارة 28 اسيراً من أبنائهم بـ « رامون »

توجهت دفعة جديدة من ذوي أسرى قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين، لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال عبر معبر بيت حانون « إيرز » شمال القطاع.

وقالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت إن 56 من ذوي الأسرى بينهم 19 أطفال دون سن السادسة عشر توجهوا لزيارة 28 أسيرًا من أبنائهم في سجن « رامون » فجرًا من أمام مقر اللجنة.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من خمسة آلاف معتقل فلسطيني، بينهم 420 من قطاع غزة، جلّهم من القدامى وأصحاب الأحكام العالية.

يذكر أن سلطات الاحتلال أعادت استئناف برنامج زيارات ذوي أسرى قطاع غزة لذويهم بالسجون، عقب خوض الأسرى إضرابًا مفتوحًا عن الطعام امتد لـ 28 يومًا في نيسان/أبريل 2012، بعد توقيع اتفاق « الكرامة » بين قادة الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال، برعاية مصرية.