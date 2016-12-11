الجهاد في الوسطى تنظم أمسية دينية بذكرى مولد النبي محمد

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في منطقة المغراقة إقليم الوسطى أمس السبت أمسية دينية بمناسبة المولد النبوي الشريف، تحت عنوان « الضياء المستنير ».

وقد حضر الأمسية الدينية العديد من قيادات الحركة بالمنطقة ولفيف من جماهير شعبنا ‘ضافة إلى الشيخ أبو الوليد السعودي والمداح النبوي الشيخ أحمد أبو سلامة.

وقال الشيخ السعدي: هذه المناسبة يجب ان تكون داعم للشباب المسلم وتحدي الصعاب لمواجهة غطرسة المحتل.

وأضاف: هذه المناسبة تدعونا إلى التمسك بالسنة ومنهاج وسيرة النبي الهادي وتطبيقها على ارض الواقع وان ندرسها لأبنائنا واخواننا لنعيد امجاد الامة.

فيما تطرق الشيخ السعودي إلى أن مولد النبي صل الله عليه وسلم ليس مجرد احتفال والقاء الكلمات وانما هو مناسبة لتجديد العهد مع النبي محمد والسير على خطاه.

من جهته قال ابو حمزة مسئول المنطقة بان هذه الامسية جزء بسيط من أجل احياء مولد النبي محمد صل الله عليه وسلم بهدف تذكير الناس بسيرة المصطفي محمد صل الله عليه وسلم حتى نطبقها في واقع حياتنا.

وتخلل الامسية المديح النبوي والعديد من الفقرات الإسلامية الشيقة.