التواصل الجماهيري والإصلاح للجهاد شرق غزة ترعى صلحا عشائريا

في إطار عملها الدءوب لإصلاح ذات البين ونشر المحبة بين أبناء الشعب الفلسطيني, ونبذ الخلافات الداخلية رعت لجنة التواصل الجماهيري والاصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين صلحا عشائريا بين عائلتي ابو عاصي وحرارة اثر شجار عائلي, تقدم وفد اللجنة كل من الشيخ ابو طارق دردس والشيخ ابو اياد الشامي والاستاذ ابو حسن جرادة.

القى كلمة لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح الشيخ ابو حسن جرادة شكر فيها العائلتين على حسن الاستقبال والصفح والكرم العربي الاصيل وأثنى على العائلتين لما تحلو به من روح الاسلام العظيم والتخلق بأخلاقه والعفو السريع وشكر المخاتير والوجهاء وكل من تدخل في الاصلاح وتتويج الجهود بالمصالحة.

من جهته ألقى ابو اشرف الفيومي كلمة العائلتين تحدث فيها عن دور لجنة الاصلاح الكبير في اصلاح ذات البين والوقوف مع ابناء شعبنا الفلسطيني , وثمن موقفهم الكبير على الساحة في قطاع غزة من التواصل مع ابناء شعبنا ونسج علاقات متميزة مع الجميع, وأكد على الدور الكبير للجنة التواصل الجماهيري والاصلاح في سرعة اتمام الصلح ما بين العائلتين.

من جهته, أعرب الشيخ ابو اياد الشامي عن شكره للعائلتين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وسرعة الاستجابة لجهود لجنة الاصلاح واتمام هذا الصلح على اساس شرع الله.