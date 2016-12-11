السفير الماليزى يفتتح مبنى جمعية اعمار بخانيونس

افتتح سفير ماليزيا بالقاهرة وفلسطين االداتوا جعفر مقر جمعية اعمار للتنمية والتأهيل بخانيونس جنوب قطاع غزة، بحضور مدير عام مؤسسة ميرسي ماليزيا نور عزام وممثل منظمة التعاون الإسلامي محمد حسنة.

وفور وصول « السفير » كان في استقباله مدير عام اعمار أنور أبو موسى وكافة موظفيه وممثلى مكتب ميرسي بغزة خميس الهسي وإيناس قنديل حيث قام السفير بقص الشريط إيذاناً بالافتتاح وكذلك قام برفع الستار عن اللوحات التعريفية المركزية بمدخل الجمعية وتجول داخل أقسام المقر المكون من خمسة طوابق تضم مراكز الأمل للرعاية والاستشارات النفسية، ومركز بسمة للسمعيات والتخاطب ومركز بصريات غزة ومركز صحي لتنمية القدرات ومدرسة بسمة الخاصة.

واستمع السفير والوفد المرافق له لشرح مفصل عن دور المراكز وخدماتها، والتي أثنى فيها على ما وجده من عناية شاملة وأفضل الخدمات، كما قدَّم الشكر والتقدير لمؤسسة ميرسي ماليزيا، التي تواصل دعمها لمثل هذه الجمعيات العاملة في مجال التعليم والصحة وتستهدف الأشخاص من ذوى الإعاقة.والعمل على تفقد أحوالهم، وتسهيل إجراءاتهم، واختيار الأفضل دائمًا لهم .

من جانبه قال عزام إن مؤسسة ميرسي ماليزيا واصلت دعمها منذ ست سنوات لجمعية اعمار التي تعمل في مجالي الصحة والتعليم، مبيناً أن ميرسي شاهدت النتائج المرجوة من الدعم والتمويل للبرامج والأنشطة لتي أثمر عنها منح العاملين المهارات المطلوبة والخبرات وسد احتياجات الفقراء وتنمية قدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة.

من جانبه رحب أبو موسى بالسفير،والوفد المرافق له مشيداً بدور ميرسي ماليزيا التي يترأسها نور عزام وقدَّم له الشكر والتقدير على افتتاح المبنى ولقاء أطفال مراكزنا من ذوى الإعاقة، وأشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه ماليزيا.

وأكد أن ماليزيا حكومة وشعباً لم تبخل بشيء، كما تحدث عن جهود ميرسي ماليزيا في شتى المجالات وإيواء المشردين خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعم برامج الدعم النفسي لضحايا العدوان وتوفير بيوت متنقلة للمشردين ودعم القطاع الصحي والتعليمي.

وخلال جولة داخل مرافق الجمعية قام مدير التأهيل بالجمعية باطلاع السفير وعزام على أنشطتها والخدمات المقدمة شارحا لهم قصص النجاح التي حققتها جمعيته نتيجة الدعم المقدم من المؤسسات الماليزية خاصة مؤسسة ميرسي ماليزيا التي تبنت دعم مركز الأمل للرعاية والاستشارات النفسية ودعم أنشطة مركز ومدرسة بسمة ومحطة تحلية لمياه الشرب وتوفير بيوت آمنة لمشردي الحرب الأخيرة.

والتقى السفير وعزام أطفال زارعي الوقعة حيث استمع لمعاناتهم وقام الأطفال بتقديم هدايا تذكارية للوفد أبرزها نقش ورسم صورة السفير وعزام على لوحات خشبية تكريما لجهودهم.