أبو عصب: 125 طفلًا مقدسيًا في سجون الاحتلال

قال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، إن 125 طفلاً مقدسياً يقبعون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أبو عصب في تصريح له، أن ما يزيد عن ثلث الأطفال القابعين في سجون الاحتلال مقدسيون، منوهاً إلى أن الاحتلال يستهدف الجيل الناشئ حماة الأقصى حالياً ومستقبلاً إلا أنه فوجئ بردة فعل الأطفال في الدفاع عن المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات.

وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم إجراءات ظالمة كي يعيد عنصر الردع من خلال فرض أحكام عالية وغرامات كبيرة واعتقال الأطفال والتنكيل بهم والتحقيق معهم بعيدًا عن المحامين فرض الحبس المنزلي علاوةً على الإبعاد عن المسجد الأقصى والقدس.

وأكد أبو عصب أن الاحتلال يسعى إلى تشكيل حالة من الردع تخيف الأطفال بعدما فقد عنصر الردع والتخويف.

ونبه إلى أن طريقة الاعتقال مجحفة بحق الأطفال تهدف إلى تحطيم المعنويات بضرب الأطفال أمام آبائهم وكسر الأبواب أثناء الاعتقال إلا أن الاحتلال فشل في كل هذه الإجراءات لأن الأطفال متواجدين بشكل يومي في الأقصى.