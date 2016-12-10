غوارديولا: كرة القدم ستقتل اللاعبين

حذر مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، من المجهود المتزايد الذي يطالب ببذله لاعبو كرة القدم، قائلا إنه « سيقتل اللاعبين »، معلنا معارضته فكرة زيادة عدد المنتخبات ببطولات كأس العالم.

ودعا غوارديولا إلى زيادة عدد التبديلات إلى 6 خلال المباريات، وذلك لإتاحة فرصة أكبر لراحة اللاعبين وتقليل الإصابات.

وأعلن المدرب الإسباني معارضته لمقترح رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولات كأس العالم إلى 48 منتخبا.

وقال غوارديولا، البالغ من العمر 45 عاما، إن زيادة عدد المباريات في برنامج مكتظ أصلا من شأنه أن « يقتل اللاعبين » من التعب والإرهاق.

وأضاف المدرب الإسباني « كل تركيزهم منصب على المزيد من المباريات، ولكن هذا يؤثر على نوعية الأداء ».

وتابع قائلا: « عدد البدلاء حاليا ثلاثة، لماذا لا يرفعونه إلى أربعة أو خمسة أو ستة » فيشارك عدد أكبر من اللاعبين في المباريات، ويتمكن المدربون من اعتماد أساليب لعب مختلفة".

وسيقرر الفيفا في يناير، ما إذا كان سيوسع نهائيات كأس العالم، ولكن التغيير لن يتم، إذا اعتمد، إلا في نسخة عام 2026.