مصر.. حكم نهائي بإعدام متهمين بـ« مذبحة رفح الثانية »

أيدت محكمة النقض المصرية، السبت، الحكم بإعدام 7 متهمين لإدانتهم بقتل 25 مجندا من الأمن المركزي بمحافظة شمال سيناء، في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة رفح الثانية، وقتل مجندين بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وقالت مصادر قضائية أن محكمة النقض قضت بتأييد الأحكام في هذه القضية لتصبح قابلة للتنفيذ، ولا يمكن الطعن عليها بأي وسيلة من الوسائل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت أوراق الإرهابي عادل حباره، وستة متهمين آخرين، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم بعد إدانتهم بالجريمة الإرهابية التي وقعت في أغسطس 2013.

وسبق أن حكم على حباره غيابيا قبل القبض عليه في سبتمبر 2013، بقضية تفجيرات طابا التي أسقطت نحو 30 قتيلا عام 2004.