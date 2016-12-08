صورة.. « لص محظوظ » يسطو على ذهب بطريقة لا تخطر على البال

نشرت شرطة نيويورك، الثلاثاء، شريط فيديو يرصد إقدام شخص على سرقة ذهب بقيمة 1.6 مليون دولار في واحدة من أغرب عمليات السطو على ما يبدو.

ويظهر في الشريط، الذي التقط من كاميرات مراقبة، « اللص المحظوظ » وهو يمر أمام شاحنة مصفحة متوقفة قرب مركز تجاري في أحد شارع مزدحم بمانهاتن.

وحين شاهد الرجل غياب طاقم شاحنة نقل الأموال والمعادن الثمينة، توجه إلى القسم الخلفي الخاص بالحمولة حيث لم يجد صعوبة في سرقة إحدى العبوات.

وقالت الشرطة إن العبوة كانت تحوي 39 كلغ من السبائك الذهبية التي تبلغ قيمتها نحو 1.6 مليون دولار، مشيرة إلى أن العملية وقعت في 29 سبتمبر الماضي.

وأظهرت لقطات أخرى اللص وهو يهرول مسرعا حاملا « غنيمته » بعيدا عن الشاحنة المتوقفة أمام مركز روكفلر التجاري، دون أن يلاحظه أفراد الأمن.

ولم توضح شرطة نيويورك إن كان الرجل قد خطط للعملية، أم أنه مر صدفة أمام الشاحنة وأغراه تراخي أفراد الأمن على سرقة الذهب.

وقالت الشرطة إن عمر الرجل يتراوح بين 50 و60 عاما، وقد فر إلى ولاية فلوريدا الواقعة أقصى جنوب شرقي الولايات المتحدة.





