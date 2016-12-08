الكونغرس لأوباما: عليك معارضة أي خطوة تمس « بإسرائيل »

أطلس للدراسات

أفادت القناة « الإسرائيلية » السابعة بأن الكونغرس الأمريكي تلقى مؤخرًا قرارًا تاريخيًا بشأن « إسرائيل ».

وحسب القرار، على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما أن يخرج ضد أي قرار معادٍ لـ« إسرائيل » قد يتم رفعه في الأمم المتحدة حتى انتهاء ولايته.

بالإضافة لذلك، قرر الكونغرس أن أي مفاوضات مستقبلية بين « إسرائيل » والفلسطينيين قد تتم دون شروط مسبقة، بل فقط بطريقة مباشرة.

وأوضحت القناة أن القرار حظي بدعم مختلف الأحزاب والأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين.

وذكر في القرار أن « الموقف التاريخي للولايات المتحدة هو فرض الفيتو على أي قرار معادٍ لإسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقد فعلت ذلك 42 مرة منذ 1972. على الولايات المتحدة أن تعارض أي قرار للمجلس الذي يحاول فرض حلول أحادية الجانب أو معادية لإسرائيل ».