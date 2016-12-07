ألمانيا: اعتماد قانون « تقنين الاستيطان » سيكون سببا لاهتزاز الثقة بين برلين وإسرائيل

قال متحدث باسم الخارجية الألمانية: إذا اعتمدت الحكومة الاسرائيلية القانون الخاص بتقنين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بشكله الحالي، فإن « حكومة برلين ستعتبره سببا لاهتزاز الثقة بين الطرفين، واقرارا اسرائيليا بفشل حل الدولتين ».

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي في برلين، بحسب وكالة الأنباء الكويتية « كونا »، « أن وزير الخارجية الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير، أعرب عن استغرابه للمبررات التي ساقها مسؤولون اسرائيليون أثناء مناقشة القانون بهذا الصدد في اسرائيل ».

وأكد أن تقنين المستوطنات في الاراضي الفلسطينية يعد انتهاكا للقانون الدولي.

ونفى المتحدث احتمال فرض عقوبات اوروبية او ألمانية ضد اسرائيل، وقال إنه « لا يعتقد ان العقوبات ستكون الطريق السليم لإثناء اسرائيل عن سياستها ».

وكانت الحكومة الاسرائيلية قدمت الاثنين الماضي مشروع القرار للكنيست حيث صوت لصالحه 59 نائبا بينما صوت ضده 49 نائبا.