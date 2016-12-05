المقاتلات الروسية تجبر الطائرات الإسرائيلية على تغيير مساراتها

أجبرت طلعات الطائرات الحربية الروسية من على متن حاملة الطائرات « الأميرال كوزنيتسوف » بالبحر المتوسط شركات الطيران المدني الإسرائيلية على تغيير مساراتها الجوية في المنطقة.

وأفادت صحيفة « يديعوت أحرونوت »، الاثنين 5 ديسمبر/كانون الأول، بأن سلطات الطيران القبرصي أعلنت في بيان رسمي أنها أغلقت حوالي 10 مسارات تستخدمها شركات الطيران في رحلاتها من والى « اسرائيل » وتقع في المجال الجوي القبرصي، بشكل مؤقت ومتكرر خلال ساعات محددة، فيما تجري حجب مسارات أخرى تشمل المجال الجوي الواقع بين قبرص و« اسرائيل » ولبنان لفترات أطول.

ويفرض النظام الجديد لعمل الطيران في المنطقة اعتبارا من 07:00 يوم الاثنين وحتى 19:00 من 24 ديسمبر/كانون الأول.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي العمليات التنفيذية في شركات الطيران المدني العاملة في « إسرائيل » تلقت، الأحد، توجيهات من قبل السلطات بضرورة تخطيط مسارات جوية بديلة بعيدا عن المنطقة التي تحلق فيها الطائرات المنطلقة من السفينة « الأميرال كوزنستوف » المرابطة قبالة السواحل السورية.

وعللت السلطات القبرصية هذا القرار بمخاوفها من وقوع فوضى حقيقية في المجال الجوي لــ « إسرائيل » ولبنان وقبرص.

وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن شركة الطيران القبرصية « TUS » ألغت، الاثنين، رحلتها الجوية التي كان من المقرر أن تقلع باتجاه لارنكا القبرصية، وذلك بسبب القيود المفروضة على ارتفاعات التحليق.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الرحلات الجوية المنطلقة من « إسرائيل » باتجاه أوروبا تمر عبر مسارات واقعة في المجال الجوي القبرصي أو بالقرب من الجزيرة.