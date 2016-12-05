القضاء في غزة يلجأ للمحاكمات الاستثنائية

أكد النائب العام د. إسماعيل جبر أن « المحاكمات الاستثنائية » في الجنايات والتي لا تشكل خطرا على الاستقرار والأمن المجتمعي، تخفف من التكدس العددي في النظارات ومراكز الاصلاح والتأهيل وتسهل أمد اجراءات التقاضي وتحافظ على النسيج والترابط المجتمعي و تحسن من جودة الخدمة في المراكز الشرطية للنزلاء التى تعانى من الزيادة العددية غير الملائمة لظروف التوقيف. مثمنا استجابة اركان العدالة من الشرطة والقضاء لاستمرارية انعقادها بشكل دوري.

وأفاد رئيس نيابة غزة الكلية نبيل حليوة الشروع بإجراء محاكمات سريعة لـ ( 100) موقوف في الجنايات المخففة بسجن أنصار.

مبينا ان المحاكمات السريعة لتسهيل الاجراءات القانونية والفصل السريع في الجنايات المخففة والمتصالح فيها بين الاطراف.

وأوضح حليوة أن فكرة المحاكمات السريعة لاقت القبول الواسع من أواسط مجتمعية وتبنى مركز حقوقي وجود محامي دفاع للمتهمين غير القادرين على دفع أتعاب المحاماة لسير إجراءات التقاضي وعدم تأجيل الجلسات لمرات قادمة.