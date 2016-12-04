الائتلاف الحكومي للاحتلال يؤجل تقديم مشروع قانون شرعنة المستوطنات

توصلت أحزاب الائتلاف الحكومي، مساء اليوم الأحد، إلى اتفاق بتأجيل تقديم مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية للتصويت عليه في الكنيست إلى يوم الأربعاء المقبل بدلا من يوم غد الاثنين.

وبحسب الإذاعة العبرية العامة، فإن قادة أحزاب الائتلاف الحكومي اتفقوا فيما بينهم على تأجيل تقديم المشروع لإتاحة الفرصة أمام محاولة الوصول لاتفاق ينهي الخلافات.

وقرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء الليكود التوجه إلى محكمة العدل العليا بطلب أرجاء عملية إخلاء بؤرة عامونا الاستيطانية لنحو 30 يوما، لإتاحة الفرصة أمام إتمام إقامة المباني المؤقتة على الأراضي المجاورة للمستوطنة والتي تعتبر أملاك غائبين.

ويعارض رئيس حزب كلنا الوزير موشيه كحلون مشروع القانون المذكور بصيغته الحالية التي تضمن البند القاضي بسريانه على عامونا بأثر رجعي ولذا لا يتمتع الائتلاف الحكومي بالأغلبية اللازمة لتمريره في الكنيست.

وكان نتنياهو قد دعا وزرائه إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية والتعقل في قضية إخلاء البؤرة الاستيطانية عامونا من أجل الدفاع عن « المشروع الاستيطاني ».

ونقلت الإذاعة العبرية العامة عن نتنياهو قوله في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، أنه يبذل على مدار الساعة مساعيه من أجل إيجاد حل مسؤول ومتفق عليه لمسألة عامونا.

وتوقع نتنياهو من جميع الوزراء وأعضاء الكنيست من كتل الائتلاف الحكومي أن يبدو احترامهم له. مضيفا « علينا التحلي بالمسؤولية والتعقل من أجل هدف مشترك ألا وهو الدفاع عن المشروع الاستيطاني وفي نفس الوقت الدفاع عن المحكمة .. لذا نحن نعمل على هذين المستويين ».