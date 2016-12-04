هيئة الأسرى: الأسيران أبو فارة وشديد في خطر

أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين، مساء الأحد، أن الوضع الصحي للأسيرين أحمد أبو فارة وأنس شديد اتخذ منحى مقلق للغاية، وذلك بعد دخول الأسير أبو فارة في غيبوبة مؤقتة لبضعة دقائق مساء اليوم.

وقالت الهيئة، إن أبو فارة دخل في غيبوبة وحاول أطباء مستشفى « اساف هروفيه » استغلال حالته الصحية لإعطائه محلولاً سائلاً في الوريد، إلا أن الاسير استفاق في تلك الاثناء ورفض أخذ المدعمات.

وأضافت، "الوضع الصحي للأسيرين شديد وأبو فارة بات حرجاً للغاية وإنهما معرضا للموت في أي ساعة، وذلك بعد دخولهما يومهم 71 في اضرابهما المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهما الاداري.