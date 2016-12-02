قوات الاحتلال تقمع مسيرة بلعين

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، مسيرة قرية بلعين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.

وذكرت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال تصدت للمسيرة ومنعت المشاركين من الاقتراب من بوابة الجدار العنصري الجديد، واعلنت المنطقة بانها منطقة عسكرية مغلقة.

وكانت المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، احياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قد انطلقت من وسط القرية رغم غزارة الامطار وبرودة الجو، باتجاه موقع اقامة الجدار العنصري الجديد بالقرب من ابو ليمون، بمشاركة الاهالي ونشطاء سلام.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين.

وتأتي فعالية هذا اليوم احياء لليوم العالمي للتضامن مع شعبنا والموافق لذكرى القرار الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29 نوفمبر من عام 1947، بتقسيم فلسطين.

وبهذه المناسبة أكدت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، على الثوابت الفلسطينية واستمرار وتوسيع ظاهرة المقاومة الشعبية لتشمل كافة محافظات الوطن حتى دحر الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.