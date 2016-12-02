الكلب المسعور وزيراً للدفاع الأمريكي في عهد ترامب

قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، مساء أمس، الخميس، إنه سيقوم بتعيين الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس وزيرا للدفاع.

ووصف ترامب ماتيس خلال تجمع حاشد مع أنصاره في سينسيناتي بولاية أوهايو بانه « واحدا من الجنرالات العظماء ».

وأضاف: « سنقوم بتعيين الكلب المسعور ماتيس وزيرنا للدفاع »، مستخدما الاسم المستعار للجنرال. مضيفا: « لكننا لن نعلن ذلك حتى يوم الإثنين، لذلك لا تخبروا أحدا ».

ويعرف ماتيس بأسلوبه الصريح، ومن ثم جاء اسمه المستعار.

وقال ترامب: « إنه أفضل ما لدينا ».

وكان قد تقاعد ماتيس من سلاح مشاة البحرية (مارينز) عام 2013.

يشار إلى أن الفريق الانتقالي لترامب قد قال في وقت سابق من يوم الخميس إنه لن يتم الإعلان عن تعيينات وزارية هذا الأسبوع. وقال متحدث باسم ترامب إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن من سيشغل منصب وزير الدفاع.