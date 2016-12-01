السعودية تلغي قرار الرسوم الاضافية على المعتمرين

أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا بإلغاء القرار السابق القاضي بفرض رسوم إضافية على المعتمرين الذين يرغبون في أداء أكثر من عمرة خلال ثلاث سنوات.

وبحسب وزارة الحج السعودية، فإنه بإمكان أي مسلم أداء مشعر العمرة مرة واحدة في السنة وفق الاجراءات السابقة وفي حين رغب بأداء اكثر من عمرة في العام الواحد سيلزم بدفع 2000 ريال سعودي اضافية.

هذا ورحبت شركة الحج والعمرة الفلسطينية والأردنية بهذا القرار المنصف لكل الراغبين بأداء هذه المشعر خاصة أن هناك مسلمين من كافة أرجاء العالم يستغلون إجازاتهم السنوية لغرض السياحة الدينية ويتوجهون بشكل سنوي لأداء هذا المشعر المقدس.