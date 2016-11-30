الكويت تؤكد مجددا موقفها الداعم للقضية الفلسطينية

أكدت دولة الكويت مجددا موقفها المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة تمكين شعبنا من تقرير مصيره والحصول على حقوقه الأساسية بالعيش في حرية وكرامة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة التي ألقاها السكرتير الثاني نايف غازي العتيبي أمام الجمعية العامة في الدورة 71 للأمم المتحدة عند مناقشتها بند القضية الفلسطينية.

وحيا العتيبي، في كلمته، صمود ونضال الشعب الفلسطيني، مؤكدا التزام الدولة الثابت بدعمه ومساندته لنيل كافة حقوقه السياسية المشروعة بإقامة دولته المستقلة على أرضه، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

واستنكرت الكويت استمرار الحصار غير المبرر واللاإنساني على قطاع غزة، مشددا على أنه يشكل انتهاكا آخر من قبل إسرائيل لقرار مجلس الأمن رقم 1860 واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.

وطالب العتيبي بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وإرسال لجنة دولية للتحقيق وتقصي الحقائق حول الأوضاع في سجون الاحتلال الإسرائيلي والتحقق من مدى التزام إسرائيل بأحكام وقواعد القانون الدولي.

وأكدت ممثل الكويت دعم بلاده الكامل لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة باعتبار ذلك يمثل خطوة للأمام من أجل تحقيق حل عادل ودائم وشامل للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني وكذلك دعم انضمام فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية بصفته حقا أصيلا لها.

كما طالب المجتمع الدولي وبشكل خاص مجلس الأمن على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية، مجددا الدعوة لجميع الأطراف وبخاصة الأطراف الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى مواصلة الجهود والضغط على إسرائيل لحملها على القبول بقرارات الشرعية الدولية.

وشدد على مسؤولية الأمم المتحدة المستمرة بكافة أجهزتها تجاه القضية الفلسطينية وذلك حتى يتم التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم لجميع المسائل المرتبطة بها بما في ذلك قضية اللاجئين.

وأكد العتيبي ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته ويعمل على تنفيذ قراراته وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني في الأراضي المحتلة والالتزام بتطبيق قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن (242 - 338 - 1397 - 1515) بهدف الوصول إلى سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.

وأوضح الدبلوماسي الكويتي أن بلاده تدعم كافة الجهود والمساعي التي يبذلها المجتمع الدولي في سبيل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يستند إلى مبادرة السلام العربية، ومبادئ قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وذكر بأن الكويت ترحب بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية متعددة الأطراف تمهد لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، ومن ثم إنهاء كامل للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وفق أطر محددة للاتفاق والتنفيذ بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود الرابع من حزيران/ يونيو للعام 1967