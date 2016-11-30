كشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي وأموال في طولكرم

كشفت شرطة طولكرم، اليوم الأربعاء، ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمه 7 آلاف دينار أردني و مبلغ مالي بقيمة خمسة الاف شيكل من إحدى المنازل في طولكرم.

وقالت الشرطة أن مواطنه من إحدى قرى مدينة طولكرم تقدمت بشكوى لدى شرطة المباحث العامة بطولكرم مفادها قيام مجهول بالدخول إلى منزلها وسرقة مصاغها الذهبي وخمسة آلاف شيقل.

و توجهت قوه من الشرطة إلى المنزل وبعد البحث وجمع البيانات، قامت شرطة المباحث بالاشتباه بشخص حيث تم إحضاره وإحالته إلى دائرة حماية الأسرة والأحداث وبالحديث معه ليتعرف بارتكاب الجريمة، حيث تم احالته للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.