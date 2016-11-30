عائلة موسى الصدر تطالب « عون » بالعمل على كشف حقيقة اختفاءه

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، رباب الصدر شرف الدين شقيقة الإمام الغائب موسى الصدر وابنة الإمام مليحة الصدر والمدير العام لمؤسسات الإمام الصدر نجاد شرف الدين، التي هنأت العماد عون بانتخابه رئيسًا للجمهورية.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية، أن العائلة طلبت من الرئيس عون الاهتمام بقضية الإمام المغيّب، لا سيما وأن أكثر من 38 سنة مضت على تغييبه مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، كما أكد لها الرئيس عون متابعته لهذه القضية ومسار التحقيق القضائي الجاري فيها.

وكذلك اطلع الوفد الرئيس عون على النشاطات التي تقوم بها مؤسسات الإمام الصدر، وقالت رباب الصدر أن سعادة كبرى غمرت عائلة الإمام واللبنانيين عمومًا بانتخاب العماد عون رئيسًا للجمهورية، لا سيما وأننا نتطلع إلى دور أساسي يلعبه الرئيس عون في تعزيز لبنان الأمان والسلام.

واستجوب القضاء اللبناني في ديسمبر الماضي هانيبال القذافي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة « كتم معلومات » حول قضية إخفاء الإمام موسى الصدر، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان عام 1978.

وكانت السلطات اللبنانية تسلمت القذافي بعد ساعات على إعلان مجموعة مسلحة خطفه بعد « استدراجه » من سوريا، قبل أن تفرج عنه في منطقة البقاع، وتم التحقيق في قضية إخفاء الصدر مع هانيبال القذافى، بصفته « مدعى عليه في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحفي عباس بدر الدين، وقرر بعد انتهاء استجوابه إصدار مذكرة توقيف بحقه بجرم كتم المعلومات حول هذه القضية ».

وتحمل الطائفة الشيعية في لبنان الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، مسئولية اختفاء الصدر الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 أغسطس 1978، بعد أن وصلها بدعوة رسمية في 25 من الشهر نفسه مع رفيقيه.