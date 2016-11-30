برلمان هولندا يصادق على قانون حظر النقاب بالأماكن العامة

وافق البرلمان الهولندي، على قانون يحظر النقاب في بعض الأماكن العامة تقول الحكومة إنه ضروري لأسباب أمنية، في حين وصفه معارضوه بأنه استرضاء لأصحاب المشاعر المعادية للإسلام.

وأقر مجلس النواب القانون، ويجب أن يعتمده مجلس الشيوخ.

ويمنع القانون ارتداء النقاب أو غيره مما يغطي الوجه، مثل الخوذ وأقنعة الوجه، في الأماكن التي تستوجب التعرف على الهوية، ويشمل ذلك المباني الحكومية والمواصلات العامة والمدارس والمستشفيات.

ولا ترتدي النقاب في هولندا إلا قليلات، لكن منع النقاب لطالما كان مطلب حزب الحرية المعارض والمناهض للإسلام، الذي يتصدر استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات المقبلة في آذار/ مارس.

ومنعت فرنسا وبلجيكا ارتداء النقاب تماما في الأماكن العامة، في حين فرضت دول أوروبية أخرى قيودا عليه.

وينص القانون الهولندي الجديد على فرض غرامة بقيمة 405 يورو (430 دولارا) على المخالفين.

وقالت الحكومة في بيان أعلنت فيه القانون: « لكل فرد الحق في ارتداء ما يحلو له أو لها ».

وأضافت: « هذه الحرية تُقيد فقط في الأماكن التي يجب أن يرى الناس فيها بعضهم البعض؛ لضمان الخدمة الجيدة أو الأمن، على سبيل المثال ».