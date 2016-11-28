مصدر طبي لمراسلنا: وفاة التوأم السيامي في مستشفى الشفاء بغزة

أكد مصدر طبي لوكالة « فلسطين اليوم الإخبارية »، وفاة التوأم السيامي صباح اليوم الاثنين بعد أيام من ولادتهما في مستشفى الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وشهد مجمع الشفاء الطبي بتاريخ 22-11 ولادة توأم سيامي يشتركان بكامل أعضاء الجسم، ما عدا الرأس، حيث أظهرت بعض الصور التي نُشرت على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الطفلتين ملتصقتين من أسفل الرقبة مباشرة، وهما تجدان صعوبة في التنفس داخل حضانة، وكان صدرهما يرتفع وينخفض بسرعة فيما عمل القلب على ضخ الدم.

وتولد التوائم الملتصقة نحو مرة من بين كل 200 ألف ولادة.

ويقول أطباء، إن نسبة النجاة عادة ما تكون بين خمسة و25 بالمئة، وان نحو 70 بالمئة من التوائم الملتصقة من الاناث.

وتعتبر هذه الحالة الثانية بعد الحالة الأولى التي كانت قبل ست سنوات في خان يونس جنوب القطاع، حيث وُلدت الطفلتان ريتال وريتاج أبو عاصي ملتصقتين ببعضهما من منطقة البطن والصدر.