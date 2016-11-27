الدفاع المدني يسيطر على حريق في خانيونس دون إصابات

أكد جهاز الدفاع المدني بغزة مساء اليوم الأحد سيطرته على حريق اندلع في أحد منازل المواطنين بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني محمد الميدنة « للرأي »، أنه تمت السيطرة على حريق اندلع في منزل يعود للمواطن « محمد عثمان صافي » من حي الأمل غرب مدينة خان يونس حيث أحدث اضرارا مادية في بعض الأقمشة التي كان يستخدمها المواطن للتجارة فيها .

وأشار الميدنة إلى أن طواقم الدفاع المدني حضرت للمكان فور تبليغها بالحادثة ، وتم السيطرة على الحريق الذي لم يوقع اصابات بين أفراد العائلة .