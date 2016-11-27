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الدفاع المدني يسيطر على حريق في خانيونس دون إصابات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:33 - 27 نوفمبر 2016
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أكد جهاز الدفاع المدني بغزة مساء اليوم الأحد سيطرته على حريق اندلع في أحد منازل المواطنين بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني محمد الميدنة « للرأي »، أنه تمت السيطرة على حريق اندلع في منزل يعود للمواطن « محمد عثمان صافي » من حي الأمل غرب مدينة خان يونس حيث أحدث اضرارا مادية في بعض الأقمشة التي كان يستخدمها المواطن للتجارة فيها .

وأشار الميدنة إلى أن طواقم الدفاع المدني حضرت للمكان فور تبليغها بالحادثة ، وتم السيطرة على الحريق الذي لم يوقع اصابات بين أفراد العائلة .

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