أسير من جنين يواصل إضرابه عن الطعام لليوم السابع على التوالي

أكد محامي نادي الأسير الفلسطيني أن الأسير عمار إبراهيم حمور (28 عاماً) من محافظة جنين، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري في سجن « النقب الصحراوي » منذ تاريخ 21 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري.

وبين محامي نادي الأسير خلال زيارة أجراها له اليوم أن الأسير حمور يعاني من ضغط الدم والربو وقد توقف عن أخذ الأدوية بعد إعلانه للإضراب.

هذا ونقل المحامي عن الأسير الحمور المعتقل منذ 16 شباط / فبراير 2016 « أن إدارة سجن »النقب« ستقوم بنقله اليوم إلى العزل كرد على شروعه بمعركة الأمعاء الخاوية ضد اعتقاله التعسفي. »، علماً أن الأمر الإداري الحالي الصادر بحقه ينتهي في شباط 2017.

ومن الجدير ذكره أن ثلاثة أسرى آخرين يواصلون إضرابهم عن الطعام وهم: الأسيران، أنس شديد وأحمد ابو فارة المضربان منذ 64 يوماً ضد اعتقالهما الإداري، إضافة إلى الأسير نور اعمر المضرب عن الطعام منذ أكثر من 20 يوماً ضد عزله.