إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة حزما

أُصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة.

وقال الناشط محمد خطيب من حزما، لـ« وفا »، إن المواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي حاولت اقتحام البلدة، مشيرا الى أن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري في القسم السفلي من الجسد، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن جيش الاحتلال منع طواقمها من الوصول إلى المصاب، وأن جنود الاحتلال فتشوا مركبة الإسعاف والتقطوا صورا لها.