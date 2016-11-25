فلسطين والبرتغال توقعان أربع اتفاقيات تعاون

وقعت دولة فلسطين وجمهورية البرتغال أربع اتفاقيات تهدف إلى تعميق العلاقات بين البلدين، اليوم الجمعة.

جاء ذلك في أعقاب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي ووزير خارجية البرتغال أوغوستو سانتوس سيلفا، في مقر الوزارة في مدينة رام الله.

وتتعلق الاتفاقيات في مجال المشاورات السياسية، والثانية اقتصادية وقعتها وزيرة الاقتصاد عبير عودة، والثالثة اتفاقية تعليمية وقعها وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، واتفاقية تعاون في المجال الزراعي.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي، إنه بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أنه أطلع نظيره البرتغالي على الوضع السياسي في فلسطين، والانتهاكات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي، عبر إجراءاتها وخروقاتها، واستمرار سياسية الاستيطان، وهدم منازل المواطنين، ومصادرة الأراضي، إلى جانب القتل خارج القانون والعقوبات الجماعية، وسياسة التهويد التي تجري بحق مدينة القدس المحتلة.

كما بحثا العملية السياسية والمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام منتصف الشهر المقبل، حيث أكد المالكي رغبة فلسطين في إنجاح المؤتمر عبر مشاركة أكبر عدد من الدول.

وتحدث المالكي حول الخطوة التي ستقوم بها دولة فلسطين بدعم من الدول العربية، ودول أخرى صديقة، لاستصدار قرار حول الاستيطان. وأكد أهمية أن يتحرك مجلس الأمن، ويسارع لمعالجة الوضع القائم في فلسطين، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية.

ورحب المالكي بالخطوة التي ستقوم بها فرنسا والمتمثلة بتوسيم بضائع المستوطنات، معتبرا إياها خطوة ضرورية في إطار التعامل الدولي مع منتجات المستوطنات غير الشرعية. وطالب باقي دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى بتبني هذه الخطوة، واعتبار منتجات المستوطنات ومن يقيم فيها غير قانوني.

وعلق المالكي على توقيع الاتفاقيات بالقول: إنها تسمح لنا في تطوير وتعميق العلاقات بين فلسطين والبرتغال، وتشكل أساس وطبيعة هذه العلاقات، ونأمل أن تتوسع العلاقة في مجالات أخرى، مع وجود رغبة بين البلدين بتوسيعها.