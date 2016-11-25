الجهاد تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين شديد وأبو فارة

حملت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين شديد وأبو فارة، والمعتقلين منذ الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة :« أنه رغم النداءات والمطالبات المتكررة بالإفراج عن الأسيرين وإنهاء اعتقالهما تواصل سلطات الاحتلال اعتقال الأسيرين شديد وأبو فارة رغم خطورة وضعهما الصحي وإمكانية وفاتهما في أي لحظة ».

وأكدت الجهاد الاسلامي دعمها وإسنادها للأسرى الأبطال، وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين المضربين أحمد أبو فارة وأنس شديد .

وطالبت الجهاد، كافة المؤسسات الرسمية والحقوقية بالضغط على الاحتلال من أجل إنقاذ حياة المعتقلين المضربين والإفراج عنهما بشكل سريع، داعية لتفعيل حملات الدعم والاسناد للمعتقلين المضربين ، إعلامياً وشعبياً.