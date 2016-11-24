الشاباك يتهم الفلسطينيون بالوقوف خلف الحرائق

أعلن جهاز الأمن العام في « إسرائيل » الشاباك أنه يقوم بالتحقيق في إذا ما كانت الحرائق مفتعلة على خلفية قومية؛ لكن متحدث باسم الشاباك أكد أنه لا شيء مؤكد بعد، ولا يزال الأمر في إطار التكهنات فقط.

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، قال: إن معظم هذه النيران كانت متعمدة، في حين كتبت معظم الصحف « الإسرائيلية » عن شكوكها بوقوف « إرهابين » وراء هذه الحرائق على حد قولها.

وتتماشى هذه التصريحات مع تصريح « سلطة الاطفاء الإسرائيلية » عن تقديراتها، بأن أربعة من بؤر ومراكز الحريق « الهائل » الذي اندلع، في مدينة حيفا هي حرائق متعمدة تمت بفعل فاعل.

وفي ذات السياق، قالت مصادر في إطفائية المستوطنات في الضفة الغربية، إن هذه الاطفائية تحقق في إمكانية أن يكون الحريق الذي شب قرب مستوطنة « تلمون » بفعل فاعل.

فيما اتهم موقع « مفزاك العبري » فلسطينيون بإشعال النار قرب مستوطنة يتسهار.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس، 5 مواطنين فلسطينيين من سكان الضفة الغربية، قرب حريق اندلع في اراضي شوكية جافة قرب كيبوتس « فورت » شمال اسرائيل.

من جهة أخرى أوعز وزير الداخلية جلعاد أردان للشرطة بتركيز الجهود في وسائل التواصل والشبكات الاجتماعية للبحث عن مفتعلي ومحرقي النيران والمتعاطفين مع إحراق النيران، مطالبا باستنفاذ الاجراءات مع المفتعلين.

وأكد متحدث باسم سلطات الإطفاء أيضا أن هناك أدلة تشير الى افتعال الحرائق في شتى أنحاء البلاد.

يذكر أن الحرائق في الأراضي المحتلة بدأت بالاشتعال منذ ثلاثة أيام وأدت لإحراق العديد من منازل المستوطنين وتهجير أكثر من 60 ألف أخرين وحرقت نحو 7500 دنم من الأراضي الزراعية.