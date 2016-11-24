غزة: إنهاء خلاف مالي بقيمة 2 مليون دولار

تمكنت العلاقات العامة في الشرطة الفلسطينية من حل قضية مالية بـ 2 مليون دولار على خلفية تجارة وميراث بمحافظة غزة.

وأوضح مدير العلاقات العامة في الشرطة الفلسطينية العميد عبدالمعطي هنية أنه تم إنهاء خلاف على مبلغ 2 مليون دولار ثمن تجارة وميراث بين المواطن « س، ص » والمواطن « ع، ص » والمواطن « ث، ص » والمواطن « و, ص » وتم الصلح بينهم وتوقيع سند الصلح.

وأضاف هنية: « عملنا على جَسر الهوة الموجودة بين الأشقاء »، لافتاً إلى أنه تم التوصل إلى حل مرضي لجميع الأطراف بوجود مخمنين ومحامين للفصل في التجارة والميراث بين الأخوة.

وأشار إلى أن قسم الشكاوى في العلاقات العامة يعمل بشكل مستمر على إنهاء المشاجرات والقضايا المالية وقضايا الميراث وحقوق الغير دون اللجوء للقضاء.

وشدد هنية على أن عملهم لا يخرج عن سياق القانون والشرع والعرف الأمر الذي يكفل حقوق جميع المتخاصمين.

وأكد هنية أن العلاقات العامة تسعى بكل طاقتها لإنهاء القضايا العالقة بين المواطنين بالطرق الودية بعيداً عن المحاكم والنيابة.

وثمَّن هنية أداء العلاقات العامة في جميع محافظات قطاع غزة، موضحاً أنها تقوم بمتابعة قضايا المواطنين بكلِّ اهتمام على مدار الساعة.