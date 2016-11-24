هبوط للذهب مع صعود الدولار الأميركي

تراجع الذهب في إغلاقات الأسواق العالمية بعدما بلغت الأسهم الأميركية أعلى مستوى على الإطلاق بدعم من توقعات السوق بارتفاع النمو وزيادة الإنفاق بعد تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

وأدى فوز ترامب في الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر إلى تهافت المستثمرين على الملاذات الآمنة مثل الذهب في بداية الأمر لكن هذا الاتجاه تغير بعد ارتفاع الدولار وعوائد السندات بدعم من توقعات زيادة الإنفاق وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.14 بالمئة إلى 1211.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1918 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن الأصفر ارتفع 0.4 بالمئة الاثنين بعد خسائر استمرت ثلاث جلسات.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1211.20 دولار للأوقية.

وارتفعت الأسهم منذ الانتخابات في ظل تعهد ترامب بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية وتبسيط القواعد التنظيمية في قطاعي البنوك والرعاية الصحية.

وهبط الذهب أكثر من 100 دولار للأوقية من ذروته في فترة ما بعد الانتخابات والتي بلغها في التاسع من نوفمبر مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية على مدى أسبوعين بأعلى وتيرة من نوعها في أكثر من خمس سنوات وصعود الدولار.

وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم عملات رئيسية ليقترب من أعلى مستوياته في 13 عاما ونصف العام الذي سجله في الآونة الأخيرة بعدما توقفت الاثنين موجة صعود استمرت 10 أيام.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 16.63 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.3 بالمئة أيضا إلى 936.99 دولار للأوقية.