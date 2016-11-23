بينيت: يجب جعل ترامب يتراجع عن حل الدولتين



زعم وزير التربية والتعليم في حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، أنه يجب جعل الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، يتراجع عن حل الدولتين، وذلك إثر تصريحات الأخير خلال مقابلة مع صحيفة 'نيويورك تايمز'، أمس، بأن التوصل إلى اتفاق تسوية « إسرائيلي » – فلسطيني خلال ولايته سيكون 'أمرا عظيما'.

وقال بينيت، في خطاب ألقاه في 'مؤتمر الدبلوماسية' الذي تعقده صحيفة 'جيروزاليم بوست'، 'إنني مؤمن بأن الرئيس ترامب سيرى تلك الشجاعة التي أبداها (الرئيس الأميركي الأسبق هاري) ترومان في العام 1948 ويحول الولايات المتحدة إلى الأمة الأولى التي تعترف بالقدس الموحدة كعاصمتنا'.

وأضاف بينيت، « الذي كان قد اعتبر بعد الإعلان عن فوز ترامب أن حل الدولتين انتهى وأن ترامب سيطلق يد إسرائيل في البناء الاستيطاني، أنه 'يوجد إجماع في العالم على أن حل الدولتين هو الخطة (الأنسب). وهذا لا يعني أن الخطة الصحيحة' ».

وتابع أن 'إسرائيل تقف في موقع فريد لكي تقول للإدارة الأميركية ما الذي تريده، ولكن ثمة بضعة أشهر للتأثير على إدارة ترامب وجعلها تنسحب من نموذج الدولتين'.

وتأتي أقوال بينيت بعد مطالبة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من وزرائه بألا يجروا مقابلات حول انتخابات الرئاسة الأميركية. وقال نتنياهو 'إني أطلب من جميع الوزراء وأعضاء الكنيست أن ينتظروا دخول الإدارة الجديدة وأن نبلور سوية معها السياسة بواسطة قنوات متعارف عليها وهادئة وليس بمقابلات في وسائل الإعلام'.