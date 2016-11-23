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لإستخدامها في تجارة المخدرات

الوقائي يضبط عصابة تتاجر بالجماجم البشرية في اريحا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:57 - 23 نوفمبر 2016
جماجم بشرية جماجم بشرية
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 كشف جهاز الأمن الوقائي عن ضبط عصابة أحد أفرادها من خارج الوطن تتاجر بالجماجم البشرية بعد الحفر عليها وبيعها لصناعة المخدرات.

وأكد مصدر في جهاز الوقائي أن الجهاز ضبط 7 جماجم مع عصابة مكونة من 4 أشخاص في مدينة اريحا الليلة الماضية بعد معلومات استخباراتية استغرقت عدة أيام، مؤكدا أن أحد أفراد العصابة من خارج الوطن مهمته بيعها إلى عصابات اخرى بعد طحنها لاستخدامها في صناعة المخدرات وخاصة الهيدرو.

واوضح الجهاز ان سعر الجمجمة الواحده يباع بين 10 - 15 الف شيقل على أن يكون قد مضى على دفنها أكثر من 20 عاما.

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