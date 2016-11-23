الاحتلال بصدد السماح لأعضاء الكنيست والوزراء لاقتحام الأقصى

قالت صحيفة « هآرتس » العبرية، اليوم الأربعاء، أن وزير أمن الاحتلال جلعاد أردان أكد بأن قواته ستسمح قريباً لأعضاء البرلمان « الكنيست » والوزراء، بـ« التجوال الميداني داخل المسجد الأقصى المبارك، وذلك في أعقاب إيقاف الاقتحامات للمسجد على مدار عدة أشهر بأمر من نتنياهو، وبتوصيات من أجهزة الأمن والمخابرات ».

وبخصوص مشروع قانون حظر الأذان أو تقييده، أكد أردان معارضته لهذا القانون، الذي يحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، موضحاً أن هذا القانون لا داعي له، وبالمقابل يوجد قانون « الضجيج »، والذي يسمح ويجيز فرض وتحديد استعمال مكبرات الصوت في المساجد، غير أن شرطة الاحتلال لم تطبقه حتى اللحظة.

وأضاف أردان: "تمتلك الشرطة الإسرائيلية الصلاحيات بمنح الأفضليات، وتحديد الأولويات في تطبيق القوانين، وقد وجهت للشرطة انتقادات شديدة اللهجة عندما لم يطبق قانون الضجيج، وإسكات الصوت الصادر عن مكبرات الصوت في المساجد.