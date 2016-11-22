جماهير « الملكي » تطالب باستبعاد بنزيما

أجرت صحيفة أس الإسبانية استفتاءً للرأي فيما يتعلق بإمكانية عودة كريم بنزيما إلى تشكيلة ريال مدريد الأساسية في مواجهة سبورتينج لشبونة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

النتائج أتت أسوأ مما يتوقعه الكثيرون، حيث طلب 5 من كل 6 أشخاص أن يتم استبعاد بنزيما عن التشكيلة الأساسية للفريق بعد أن قدم ريال مدريد أداء أفضل بدون تواجده على أرض الملعب ضد الغريم أتلتيكو مدريد.

جماهير ريال مدريد تفضل ابقاء بنزيما على دكة البدلاء واللعب بدون رأس حربة تقليدي في ظل إصابة ألفارو موراتا، على أن يشارك الفرنسي أساسياً في مباراة الليلة.

واستطاع ريال مدريد أن يقدم أفضل مستوى له في الموسم حينما جلس بنزيما على دكة البدلاء ضد الغريم أتلتيكو مدريد ليحقق الانتصار بنتيجة 3-0 في فيسنتي كالديرون بخطة 5-2-3-1 والتي شغل خلالها كريستيانو رونالدو مركز رأس الحربة الحر.