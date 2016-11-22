قراصنة أتراك يخترقون موقع الموساد رداً على منع الأذان

اخترقت مجموعة من قراصنة الإنترنت الأتراك، اليوم الثلاثاء لساعات طويلة موقع جهاز المخابرات الإسرائيلي « موساد » رداً على قانون منع الأذان في الأراضي المحتلة عام 1948.

وقامت المجموعة التي تطلق على نفسها اسم « أصلان نفرلار » وتعني بالعربية أفراد الأسود بتعطيل موقع جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد رداً على قيام « إسرائيل » بالموافقة على مسودة القرار الذي يقتضي بمنع الأذان ورفع المسودة إلى الكنيست تمهيداً للموافقة عليه.

كما نشرت مجموعة الهاكرز صورة لصفحة الموساد الرسمية بعد اختراقها عبر الإنترنت وكتبت بعد أن قام مجلس النواب الإسرائيلي بمنع الأذان في قراره الأخير، قمنا بشنّ هجمة إلكترونية على موقع جهاز المخابرات موساد.

ونحن في مجموعة « أصلان نفرلار » سنعيد كل الحقوق لأصحابها، حيث تم توقيف موقع الموساد بعد هجمتنا الإلكترونية، وقريباً سنرمي بكل نظام الإنترنت في « إسرائيل » إلى الجحيم« .- »تركيا بوست".