جلعاد أردان: أعضاء الكنيست والوزراء قريباً في قلب الأقصى

أكد ما يُسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، وفق مواقع عبرية، بأن جيش الاحتلال سيسمح قريباً لأعضاء الكنيست والوزراء، بالتجوال الميداني داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك في أعقاب إيقاف الاقتحامات للمسجد على مدار عدة أشهر، وجاء هذا بأمر من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وبتوصيات من أجهزة الأمن والمخابرات، حسب ما ذكرته صحيفة « هآرتس » الإسرائيلية.

وفي ذات السياق، عارض أردان، قانون « الأذان »، والذي يحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد حسب ما ذكرت المصادر العبرية.

وأوضح أردان، أن هذا القانون لا داعي له، وبالمقابل يوجد قانون « الضجيج »، والذي يسمح ويجيز فرض وتحديد استعمال مكبرات الصوت في المساجد، غير أن شرطة الاحتلال لم تطبقه حتى اللحظة.

وفي ما يخص تطبيق قانون « الضجيج »، قال الوزير أردان : « تمتلك الشرطة الإسرائيلية الصلاحيات بمنح الأفضليات، وتحديد الأولويات في تطبيق القوانين، وقد وجهت للشرطة انتقادات شديدة اللهجة عندما لم يطبق قانون الضجيج، وإسكات الصوت الصادر عن مكبرات الصوت في المساجد ».