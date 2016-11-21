من هو « الكلب المجنون » الذي سيعينه ترامب وزيراً للدفاع؟

يلقب بالكلب المجنون، إنه الخيار المفضل لدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لشغل وزارة الدفاع.

جنرال البحرية الأمريكية المتقاعد جيمس ماتيس الملقب بالكلب المجنون، عمل في أفغانستان عام 2001، مع انطلاق الحرب الأمريكية هناك، كما كان قائدا لقوات المارينز في معركة الفلوجة بالعراق عام 2004. وأثار ماتيس موجة من الجدل الحاد في عام 2005 عندما قال أمام تجمع للجنود إنه « من الممتع إطلاق النار على بعض الأشخاص ».

تولى قيادة القيادة المركزية الأمريكية في عام 2010، وهي منصب جعله مسؤولا عن جميع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. ويشتهر ماتيس كذلك بمعارضته وانتقاداته الحادة للاتفاق النووي مع إيران.

ولم تكن توجهات الجنرال متوافقة مع توجهات إدارة أوباما في ملف إيران.