وزراء الخارجية العرب يعقدون غدا اجتماعا مع نظرائهم الأفارقة في « مالابو »

عقد وزراء الخارجية العرب غدا الاثنين، اجتماعا وزاريا مشتركا مع نظرائهم الأفارقة، وذلك قبيل انعقاد القمة العربية الأفريقية الرابعة الأربعاء المقبل في عاصمة غينيا الاستوائية « مالابو »، وذلك بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ونائبه أحمد بن حلي.

وقال سفير دولة فلسطين لدى اثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي نصري أبو جيش، إن وزير الخارجية رياض المالكي سيترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع المشترك الذي سيبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات بين الجانبين العربي والأفريقي، ومناقشة القرارات البالغ عددها 9.

وأضاف أن المالكي سيستعرض خلال كلمته أمام الوزاري المشترك، الأوضاع في فلسطين والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية وسبل التعاون مع الدول الافريقية والعربية .

وأوضح أن المالكي سيعقد عدة لقاءات على هامش الاجتماعات ومن أهمها لقاء مع وزير خارجية غينيا الاستوائية « الدولة المضيفة للقمة »، بالإضافة الى عدد من وزراء الخارجية العرب والأفارقة، كما سيلقي كلمة دولة فلسطين في افتتاح القمة العربية الافريقية الرابعة نيابة عن الرئيس.