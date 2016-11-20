الكشف عن مخطط صهيوني لتغيير أسماء معالم القدس

كشفت موقع القناة السابعة الصهيونية اليوم الأحد، عن مخطط لإطلاق أسماء صهيونية جديدة على معالم معروفة في مدينة القدس المحتلة.

وحسب الموقع المقرب من المستوطنين فإنه سيتم إطلاق اسم « ساحة الأبطال » على الساحة الرئيسية في البلدة القديمة (ساحة باب العامود) القريبة من شارع الواد، الذي نفذ فيه الشهيد مهند الحلبي عملية قتل مستوطنين في شهر تشرين أول 2015، في إشارة منها لتمجيد المستوطنين والجنود القتلى في عمليات « انتفاضة القدس ».

ووفقا للموقع، فإن ما تسمى لجنة « إحياء ذكرى ضحايا الهجمات الإرهابية » قررت بالتوافق مع بلدية القدس العمل على تغيير أسماء بعض الشوارع في القدس، بينها الساحة الرئيسية في البلدة القديمة والتي شهدت سلسلة عمليات.

وسيطلق على شارعين اسمي اثنين من المستوطنين، قتلهما الشهيد الحلبي في شارع الواد والمنطقة المحيطة به، بالإضافة إلى أنه سيتم تغيير أسماء شوارع أخرى في الحي الإسلامي بالبلدة القديمة.