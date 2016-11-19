المحامية حداد :الاسيران فارة وشديد يرفضان فك الاضراب رغم قرار تجميد الاداري

قررت « المحكمة العليا » الإسرائيلية مساء الجمعة، إصدار أمر بموافقتها على تجميد الاعتقال الإداري للأسيرين المضربين عن الطعام أنس شديد وأحمد أبو فارة.

وقالت أحلام حداد محامية الأسيرين المضربين: « إنه وفي تمام الساعة العاشرة والنصف ليلاً تم مهاتفتها من قبل النيابة العامة الإسرائيلية بخصوص الاسيرين أحمد أبو فاره وأنس شديد، ومتابعة للالتماسين اللذين قدما صباحاً، أبلغتني أنهم النيابة العامة (المخابرات) وبعد أن تلقت تقريراً من طبيب مستشفى أساف هروفيه ، فيه يشرح أن وضع المضربين عن الطعام موجود في حالة الخطر الحقيقي على حياتهم ».

وبينت المحامية حداد انه بالرغم من قرار تجميد الاعتقال الاداري للاسيرين فارة وشديد, فإنها يصران على مواصلة الاضراب عن الطعام حتى الافراج عنهما من سجون الاحتلال.

وأضافت: « بناء على ذلك توافق النيابة على طرح حل وهو تجميد الاعتقال الإداري، وتطلب أن تتبنى المحكمة هذا الحل. بناءً عليه وقررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية إصدار أمر توافق فيه على تجميد الاعتقال الإداري مع فتح المجال أمام قائد المنطقة بإلغائه لاحقاً أو تجديده كل ذلك ضمن صلاحياته، وعلى النيابة العامة تقديم جوابها كما ورد في القرار الأول من الصباح حتى يوم ٢٠-١١ ».