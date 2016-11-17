« هيئة الأسرى »: الوضع الصحي للأسير المصاب محمد الجلاد ما زال خطيرا

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن الأسير المصاب محمد الجلاد من طولكرم، ما زال يقبع في غرفة العناية المكثفة، تحت أجهزة التنفس والتخدير في مستشفى « بيلينسون » الإسرائيلي، ووضعه خطير جدا.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن محامييها كريم عجوة ونسيم أبو غوش من الوحدة القانونية تمكنا بالأمس من زيارة المصاب الجلاد، حيث كان ملقى على سرير المستشفى، بوضع يدلل على مدى خطورة إصابته، وهو ما أكده الطاقم الطبي المتابع لحالته، والمشرف عليه.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تعقد له جلسة تمديد توقيف له في المحكمة العسكرية في « سالم » الأحد المقبل، ولكن دون حضوره، نظرا لوضعه الصحي، علما بأن الهيئة ومن خلالها محاميها طالبت خلال الجلسة الماضية بالإفراج الفوري عنه.