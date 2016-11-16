مستوطنون يطالبون ليبرمان تسليم جثمان الشهيد خالد البحر لأسرته

ذكر التلفزيون الاسرائيلي القناة الثانية، مساء اليوم، بأنه في خطوة غير متوقعة طالب مستوطنون من سكان غوش عتصيون ومستوطنو محافظة الخليل وزير الحرب الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن يسلم جثمان الشاب الفلسطيني خالد البحر من بيت أمر لأسرته والذي قتله الجنود الاسرائيليين قبل أربعة أسابيع بذريعة أنه ألقى حجر نحو قوة عسكرية، وقد قتله الجنود اعتقاداً بأنه مسلح فلسطيني.

واتضح بعد قتله بأنه لم يكن له علاقة بإلقاء حجارة، وقد أثبت تحقيق الجيش بأن الجنود يوم الحادثة لم يكونوا عرضه للخطر.

وكتب المستوطنون في رسالة موجه لليبرمان :« الشاب خالد بحر ليس له علاقة بإلقاء حجارة، ونطالب بتسليم جثمانه لأهله ».