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وفاة الطفل فوجو بعد عودة الحياة إلى قلبه

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:22 - 15 نوفمبر 2016
حمادة فوجو حمادة فوجو
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أعلنت مصادر طبية فلسطينية برفح جنوب قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء وفاة الطفل حمادة فوجو الذي آثار مفاجأة سارة لأهله بعودة قلبه إلى الحياة من جديد عصر اليوم.

ويعاني الطفل فوجو الذي يبلغ من العمر 6 سنوات من مرض السرطان.

ووفقاً لمصادر إعلامية فإن المستشفى أعلن عن وفاة الطفل عصر اليوم الثلاثاء وأثناء استعداد أهله لدفنه والخروج به من المستشفى محمولاً على الأكتاف وإذ به يتحرك يعود قلبه إلى الحياة من جديد الأمر الذي قلب الحزن إلى فرح.

وأشارت إلى أن عائلة فوجو أعادت طفلها إلى المستشفى وغرفة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه أعلن عن وفاته مرة أخرى بعد ما يقارب نصف ساعة من عودة الحياة إليه.

ويعاني المئات من المواطنين الفلسطينيين من مرض السرطان الذي يعتبر أخطر الأمراض على صحة الإنسان.

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